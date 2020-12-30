В Пензенской области предъявлено объявление подозреваемым в вымогательстве мужчинам

Сотрудники полиции из Пензы расследуют громкое преступление. Уже предъявлено обвинение трем мужчинам в возрасте от 30 до 39 лет, которые вымогали деньги у жителя Сердобского района, который является руководителем одной из компаний.

Злоумышленников задержали во время очередной передачи наличных на одной из парковок. В случае отказа платить, они грозились распространить сведения о потерпевшем, порочащие его честь и достоинство.

«При встрече подозреваемые надели на заявителя наручники и вывезли в лесополосу на территории Сердобского района, где продолжали требовать денежные средства. В результате преступных действий, злоумышленникам были переданы средства в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей, а также машина, стоимостью более четырех миллионов рублей», - сообщила следователь по особо важным делам СУ УМВД России по Пензенской области Инна Куликова.

Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. На данный момент они заключены под стражу. Следственные действия, направленные на сбор доказательств их преступной деятельности, продолжаются, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.