Блогеры и предприниматели из Пензы объединились, чтобы выполнить желания детей

В эти дни поучают подарки ребята из малообеспеченных семей. Желания двухсот из них исполнили пензенские бизнесмены.

Столько Дедов Морозов и Снегурочек в одном месте встретишь не часто. Они завершали последние приготовления: кто-то поправлял костюм, а кто-то повторял сценарий. Через несколько минут сказочные герои разъехались по всему городу для того, чтобы поздравить детей из семей, попавших в непростую жизненную ситуацию. В зимних волшебников облачились пензенские блогеры и предприниматели. Некоторые участвуют в такой акции уже не в первый раз.

«Очень круто поздравлять детей с Новым годом, дарить им подарки. Поэтому, друзья, если в следующем году кто-то из вас захочет поучаствовать, пожалуйста, участвуйте», - прокомментировали участники акции Михаил и Екатерина Кадяевы.

Подготовка к этой акции началась месяц назад. Нужно было обзвонить родителей и узнать, чего хотят их дети. А желания у ребят самые разные - от футбольных мячей, книг и пазлов - до планшетов.

В 2020 году предприниматели и блогеры поздравили более 200 детей, ведь количество участников акции с каждым годом растет. Если в 2016-ом, когда ее провели впервые, к ребятам отправились всего три Деда Мороза со Снегурочками, то на этот раз их было уже по 25.

«За пять лет самое необычное - это когда мы один раз пришли, а пятилетний ребенок впервые увидел Деда Мороза. Конечно, это заставляет нас помогать еще больше. Мы хотим объединить все больше и больше людей», - рассказал руководитель компании по производству кондитерских изделий Николай Кузяков.

Причем не только в Пензе, но и в других городах страны, чтобы такая акция стала всероссийской, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.