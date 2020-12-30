Пензенские медики дали рекомендации по использованию пиротехники

Новогодние каникулы - это всегда горячая пора для сотрудников станции «Скорой помощи». Наряду с традиционными вызовами к заболевшим, увеличивается число обращений от граждан, получивших травмы и ожоги. В первую очередь это связано с нарушением правил безопасности при использовании пиротехники. В связи с этим медики дают следующие рекомендации.

«Нельзя мазать маслом ожоги, потому что оно отягощает прогноз. До приезда «Скорой» нужно охладить пораженный участок проточной холодной водой и наложить асептическую повязку. Если степень ожога небольшая, то его можно лечить в домашних условиях», - рассказал заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Пензенской областной станции скорой помощи Денис Дурнаев.

Сотрудники МЧС, в свою очередь, напоминают: чтобы праздник не омрачился, не следует покупать пиротехнику там, где продавец не может предоставить документы на продукцию, а также объяснить, как ее использовать. Перед тем, как запускать салют, необходимо прочесть инструкцию и следовать всем ее указаниям. Прежде чем устроить фейерверк также нужно убедиться, что рядом нет людей или легковоспламеняющихся предметов. А после того, как зажгли фитиль, требуется отойти как можно дальше, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.