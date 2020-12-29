Трем пензенцам грозит до 15 лет за вымогательство денег у бизнесмена

В ноябре дельцы потребовали от руководителя фирмы 20 млн рублей и два автомобиля. Они пригрозили мужчине расправой, если он этого не сделает, а также угрожали распространить сведения, порочащие его честь и достоинство.

При встрече злоумышленники надели на бизнесмена наручники и вывезли в лесополосу, где продолжали требовать деньги. Тогда потерпевший передал им 300 тыс. рублей и машину стоимостью более 4 млн рублей.

«На следующий день злоумышленники прибыли к потерпевшему в офис, где он передал еще миллион рублей. На другую встречу житель Сердобского района отправился вместе с сотрудниками полиции», - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Трех мужчин в возрасте от 30 до 39 лет задержали. Ранее они уже имели проблемы с законом. Теперь им может грозить до 15 лет тюрьмы.

Расследование уголовного дела продолжается.