Трем пензенцам грозит до 15 лет за вымогательство денег у бизнесмена

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В Пензенской области предъявлено обвинение трем мужчинам, вымогавшим деньги у 58-летнего жителя Сердобского района.
В ноябре дельцы потребовали от руководителя фирмы 20 млн рублей и два автомобиля. Они пригрозили мужчине расправой, если он этого не сделает, а также угрожали распространить сведения, порочащие его честь и достоинство.
При встрече злоумышленники надели на бизнесмена наручники и вывезли в лесополосу, где продолжали требовать деньги. Тогда потерпевший передал им 300 тыс. рублей и машину стоимостью более 4 млн рублей.
«На следующий день злоумышленники прибыли к потерпевшему в офис, где он передал еще миллион рублей. На другую встречу житель Сердобского района отправился вместе с сотрудниками полиции», - сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Трех мужчин в возрасте от 30 до 39 лет задержали. Ранее они уже имели проблемы с законом. Теперь им может грозить до 15 лет тюрьмы.
Расследование уголовного дела продолжается.