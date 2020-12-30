Кто скончался от коронавируса в Пензенской области за минувшие сутки

В Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от коронавирусной инфекции.

С болезнью не справились женщины 66, 48 и 49 лет. Они страдали хроническими заболеваниями, однако причиной их смерти стал коронавирус, осложненный субтотальной и полисегментарной пневмонией, сообщили в областном оперштабе по борьбе с вирусом.

Таким образом, с начала пандемии в регионе от ковида погибли 316 человек.

Напомним, пензенцам необходимо избегать посещение мест массового скопления людей, исключить контакты с заболевшими, а также соблюдать меры профилактики.