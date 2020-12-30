Пензенцам отменили новогодние авиарейсы в Санкт-Петербург

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На сайте пензенского аэропорта появилась информация об отмене полетов в северную столицу в канун Нового года.
Компания «РусЛайн» не совершит рейс из Пензы в Санкт-Петербург, который был запланирован на 31 декабря. Ранее предполагалось, что рейсы будут совершаться 26, 29 и в последний день 2020 года.
Перелеты 8 и 10 января 2021 года авиакомпания «РусЛайн» по маршруту «Санкт-Петербург - Пенза - Санкт-Петербург» пока не отменены.