Пензенцам отменили новогодние авиарейсы в Санкт-Петербург

На сайте пензенского аэропорта появилась информация об отмене полетов в северную столицу в канун Нового года.

Компания «РусЛайн» не совершит рейс из Пензы в Санкт-Петербург, который был запланирован на 31 декабря. Ранее предполагалось, что рейсы будут совершаться 26, 29 и в последний день 2020 года.

Перелеты 8 и 10 января 2021 года авиакомпания «РусЛайн» по маршруту «Санкт-Петербург - Пенза - Санкт-Петербург» пока не отменены.