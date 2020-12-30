Белозерцев: Пензенская область справилась с реализацией нацпроектов

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30 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подвел итоги реализации нацпроектов и работы региональных министерств.
По словам главы региона, несмотря на сложные условия, пензенские производители справились с поставленными задачами и налоговые поступления в бюджет составили более 103%.
«Рост сам за себя говорит, мы не стоим на месте, у нас есть результат. Пензенская область справилась с реализацией нацпроектов, они все играют большую роль в развитии региона, под них выделяются большие средства. 13 млрд рублей в этом году пошло на реализацию нацпроектов. Их нужно было освоить эффективно, без нарушений. Мы с этой задачей справились, занимаем по реализации третье место в ПФО», - рассказал Иван Белозерцев.
Также он напомнил, что Пензенская область – в лидерах по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сфере сельского хозяйства. Выполнены задачи в рамках программы расселения граждан из ветхого жилья, по капремонту многоквартирных домов, несмотря на все трудности. На следующий год глава региона поручил рассмотреть возможность вступления в программу по замене лифтов.
Иван Белозерцев также отметил, что в 2020 году в Пензенской области ввели в эксплуатацию новые школы. Ряд проектов учащихся отметили на всероссийском уровне. Губернатор поручил установить кондиционеры в залах, где выпускники школ будут сдавать единый госэкзамен, потому что в этом году было очень жарко, что осложнило сдачу ЕГЭ для детей.
Глава региона подвел итоги работы каждого министерства. Он сообщил, что минздрав работал с перегрузкой, но с задачей справился. Минпром тоже достиг поставленных задач, губернатор призвал ведомства активнее работать с иностранными инвесторами.
«Министерство экономики в условиях пандемии активно перестраивалось, готовило онлайн-форумы с бизнесом, доводило до предпринимателей решения президента и правительства. У министерства сельского хозяйства задача - удержаться на хороших позициях. Нужно работать над вводом земель в оборот. 200 тысяч га земли вернули в работу», - сказал Иван Белозерцев.
Он призвал минтруда обратить внимание на дома ветеранов и другие социальные учреждения, отметил работу минфина и управления по закупкам, на котором лежит запредельная нагрузка.
Региональному минлесхозу губернатор порекомендовал активнее работать над приведением леса в порядок и его уборкой от мусора. Минстрой справился с задачей по ремонту дорог и строительству жилья.
«Минкультуры в этом году в дистанционном режиме работало. Вы посещаете районы, видите положение дел, вникаете в ситуацию, коллективы знаете, и это очень хорошо. Открыли центр культурного развития «Губернский». Задача - чтобы учреждения культуры зарабатывали больше средств сами», - нацелил Иван Белозерцев.
Перед минспорта он поставил задачу, чтобы спортсмены чаще выезжали на соревнования различного уровня, а эффективность тренерского состава росла.