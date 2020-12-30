Белозерцев: Пензенская область справилась с реализацией нацпроектов

По словам главы региона, несмотря на сложные условия, пензенские производители справились с поставленными задачами и налоговые поступления в бюджет составили более 103%.

«Рост сам за себя говорит, мы не стоим на месте, у нас есть результат. Пензенская область справилась с реализацией нацпроектов, они все играют большую роль в развитии региона, под них выделяются большие средства. 13 млрд рублей в этом году пошло на реализацию нацпроектов. Их нужно было освоить эффективно, без нарушений. Мы с этой задачей справились, занимаем по реализации третье место в ПФО», - рассказал Иван Белозерцев.

Также он напомнил, что Пензенская область – в лидерах по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сфере сельского хозяйства. Выполнены задачи в рамках программы расселения граждан из ветхого жилья, по капремонту многоквартирных домов, несмотря на все трудности. На следующий год глава региона поручил рассмотреть возможность вступления в программу по замене лифтов.

Иван Белозерцев также отметил, что в 2020 году в Пензенской области ввели в эксплуатацию новые школы. Ряд проектов учащихся отметили на всероссийском уровне. Губернатор поручил установить кондиционеры в залах, где выпускники школ будут сдавать единый госэкзамен, потому что в этом году было очень жарко, что осложнило сдачу ЕГЭ для детей.

Глава региона подвел итоги работы каждого министерства. Он сообщил, что минздрав работал с перегрузкой, но с задачей справился. Минпром тоже достиг поставленных задач, губернатор призвал ведомства активнее работать с иностранными инвесторами.

«Министерство экономики в условиях пандемии активно перестраивалось, готовило онлайн-форумы с бизнесом, доводило до предпринимателей решения президента и правительства. У министерства сельского хозяйства задача - удержаться на хороших позициях. Нужно работать над вводом земель в оборот. 200 тысяч га земли вернули в работу», - сказал Иван Белозерцев.

Он призвал минтруда обратить внимание на дома ветеранов и другие социальные учреждения, отметил работу минфина и управления по закупкам, на котором лежит запредельная нагрузка.

Региональному минлесхозу губернатор порекомендовал активнее работать над приведением леса в порядок и его уборкой от мусора. Минстрой справился с задачей по ремонту дорог и строительству жилья.

«Минкультуры в этом году в дистанционном режиме работало. Вы посещаете районы, видите положение дел, вникаете в ситуацию, коллективы знаете, и это очень хорошо. Открыли центр культурного развития «Губернский». Задача - чтобы учреждения культуры зарабатывали больше средств сами», - нацелил Иван Белозерцев.

Перед минспорта он поставил задачу, чтобы спортсмены чаще выезжали на соревнования различного уровня, а эффективность тренерского состава росла.