Пензенцев возмутила беспечность пешехода у драмтеатра. Видео

В Instagram-аккаунте появился ролик с моментом ДТП, который вызвал негодование у пензенцев.

По словам очевидца, видео было снято 29 декабря в 13:46 на ул. Бакунина около драмтеатра.

Судя по ролику, женщина решила перейти дорогу не по «зебре». Автомобилист не заметил ее за стоящей впереди машиной и наехал на пешехода.

«Информация о травмах пешехода отсутствует», - добавил подписчик.

Под постом пензенцы оставили множество гневных комментариев в адрес женщины: «Даже не посмотрела по сторонам, ладно, переходила в неположенном месте, потом водитель виноват», «Сама виновата! Слов нет! Глупо и тупо одновременно!», «Главное, что до перехода 20 метров».

Нашлись и те, кто посчитал, что водитель иномарки тоже виноват: «Водитель всегда в ответе, так как он управляет машиной, а машина - это повышенная опасность для всех окружающих. Нужно быть вдвойне осторожным и внимательным, тем более в городе», «Вред наносит машина, которая даже не затормозила. Совсем уже. Давайте машины защищать, а не человеческие жизни», «ПешеходИЦА виновата, конечно, но ведь и белая иномарка едет по двойной сплошной. И разметку четко видно. Оба хороши».

Официальных данных о ДТП нет.

Напомним, накануне в центре Пензы автомобилисты стали заложниками пробок, многие из них сообщали об авариях.

Инспекторы призывают и водителей, и пешеходов соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать трагедии.