Стала известна «цель» коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что у Covid-19 есть определенная цель. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на The Guardian .

Она заключается в том, чтобы стать эндемиком (местным), как и его предшественники. Однако у людей есть инструменты для спасения жизней, которые позволят научиться уживаться с вирусом.

«Судя по всему, Covid-19 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением», — отметил эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейманн.

Он добавил, что человечество обладает инструментами для спасения жизней. С их помощью люди научатся жить с новым вирусом, сочетая их с хорошим здоровьем населения.

В том, что коронавирус станет эндемичным, уверен и представитель ВОЗ Майкл Райан. Он считает, что вирус продолжит оставаться угрозой, но со временем ее уровень станет очень низким благодаря эффективной глобальной программе вакцинации. При этом существование даже самой эффективной вакцины не гарантирует устранения или искоренения коронавирусной инфекции.

Он также отметил, что следующая пандемия может быть намного серьезней нынешней.