Как в пензенских магазинах изменились цены к Новому году

ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость ряда социально важных продуктов питания в магазинах областного центра. В конце каждого месяца мы фиксируем изменения в рублях и процентах.

С начала декабря цены на многие продукты в магазинах регионального центра изменились. Так, 12 позиций из нашего списка подорожали, 10 —подешевели, а 6 — не изменились в цене.

Мы ежемесячно анализируем стоимость ряда социальных продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке. В таблице ниже указана средняя цена каждого товара по состоянию на 10 часов 28 декабря.

Перед Новым годом подорожали помидоры, грибы, молоко и сыр. Ценник вырос на говядину, курятину, муку и почти все крупы за исключением пшена и гречки. Вновь зафиксирован скачок цен на яйца и батон «Нарезной». Что касается позиций, которые стали стоить меньше, то, в первую очередь, это коснулось огурцов, картофеля, чеснока и лука. Цены упали на подсолнечное масло, свинину, пшено, гречку, сахар и макароны «Рожки». Не изменили своих ценовых позиций капуста, морковь, свекла, сливочное масло, соль и хлеб «Пеклеванный».

Сильнее всего с начала месяца подорожали шампиньоны (+30,12%), сыр (+23,30%) и помидоры (+11,26%). Что касается снижения цен, то больше всего оно коснулось картофеля (-11,49%), макарон (-9,27%) и пшена (-6,02%).

Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука и т. д.), а также самые бюджетные и часто встречающиеся виды мяса. Среди нескольких сортов овощей и круп предпочтение отдавалось самому дешевому. В случае отсутствия данного товара указывалась его стоимость за прошлый месяц.

Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.