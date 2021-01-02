Как за год в Пензе изменились цены на бензин. Мониторинг

ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость топлива в областном центре. В конце 2020 года пришла пора подвести итог за минувшие 11 месяцев и выяснить, как за это время изменились цены на бензин в Пензе.

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за январь и декабрь 2020 года. Напомним, для мониторинга мы выбрали автозаправки трех компаний («Лукойл» — ул. Калинина, 150а, «Роснефть» — ул. Революционная,12, и «Союз» — ул. Окружная, 113а/74а).

В том году цены на топливо оставались более-менее стабильными с января по апрель. За этот период единожды повысилась цена на марку бензина АИ-95, а стоимость дизельного топлива, влетев вверх в феврале, стабильно снижалась. В мае цены на бензин поползли вверх, а в июне к ним присоединились и цены на дизельное топливо. Стабильный рост стоимости на эти нефтепродукты продолжался вплоть до октября, когда в цене упала марка бензина АИ-92, правда, в следующем месяце цены снова взяли курс на подъём и продолжили его в декабре. Исключением оказалось дизельное топливо, которое наоборот подешевело за последний месяц 2020 года.

Таким образом, за год цена на марку бензина АИ-95 выросла на 1 рубль 12 копеек, на АИ-92 — на 1 рубль 8 копеек, на дизельное топливо — на 91 копейку.

Информагентство продолжает следить за динамикой цен и на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 24 декабря), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе составляет 45 рублей 40 копеек. По сравнению с данными за январь 2020 года, когда этот показатель составлял 44 рубля 34 копейки, цена на бензин в Пензе выросла на 1 рубль 6 копеек.

Стоимость литра дизельного топлива в Пензе по данным статистического ведомства в настоящий момент составляет 47 рублей 26 копеек. В январе этот показатель был равен 46 рублям 74 копейкам. Таким образом, дизельное топливо подорожало на 52 копейки.

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.