Ассоциация Пензенских строителей исполнила новогоднее желание ребенка

Представители Ассоциации Пензенских строителей вместе с Дедом Морозом поздравили с наступающим праздником двух юных жителей областного центра братьев и их маму.

Один из братьев мечтал о планшете и вместе с мамой написал об этом на сайте Всероссийской акции «Елка желаний». Долгожданный подарок мальчику вручил Дедушка Мороз, внешне очень похожий на худрука драмтеатра Сергея Казакова.

«В настоящее время вся страна исполняет желания детей и пожилых людей. Мы тоже присоединились к этой акции с радостью: надо видеть глаза детей, у которых исполнилось желание. Уверен, что такие акции надо устраивать как можно чаще», - отметил директор Ассоциации Пензенских строителей Виктор Галкин.

Акция «Елка желаний» (0+) стартовала 5 декабря. В ее рамках воспитанники из детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья или попавшие в сложную жизненную ситуацию в канун Нового года могут получить подарки, о которых они мечтают. Исполнить желание ребенка может каждый человек, имеющий такую возможность, напомнили в пресс-центре облправительства.

Ранее к акции присоединился губернатор Иван Белозерцев – он исполнит желания 5 ребят, принявших участие в новогодней благотворительной акции. В этом году она проходит в третий раз.