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01.01.2021г.
Как изменились цены на бензин в Пензе за декабрь. Мониторинг

Как изменились цены на бензин в Пензе за декабрь. Мониторинг

Пт, 01.01.21 13:25
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ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость топлива в областном центре. Журналисты выяснили, как изменились цены с начала этого месяца.

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за прошедший месяц. Напомним, в ноябре в областном центре было зафиксировано подорожание всех видов топлива. К концу декабря же в цене вырос только бензин обеих марок: АИ-92 — на 20 копеек, АИ-95 — на 7, а вот дизельное топливо наоборот подешевело на 1 рубль 32 копейки.

Также информагентство продолжает следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 24 декабря), средняя потребительская стоимость бензина в Пензенской области выросла на 7 копеек и составляет 45 рублей 40 копеек. Это на 36 копеек больше, чем в среднем по Приволжскому Федеральному округу. Республика Башкортостан по-прежнему удерживает первенство в рейтинге регионов с самым дешевым бензином, здесь он в среднем стоит 44 рубля 10 копеек. Лидер антирейтинга также не поменялся — это Пермский край, где топливо по-прежнему самое дорогое — 46 рублей 9 копеек за литр.

Цена дизельного топлива в нашем регионе, по данным Росстата, за минувший месяц снизилась на 5 копеек и составляет 47 рублей 26 копеек. Это на 44 копейки меньше, чем в среднем по ПФО. Самые низкие цены на этот вид горючего в округе снова зафиксирован в Нижегородской области — 46 рублей 48 копеек, а самые высокие — в Пермском крае, где цена литра этого нефтепродукта равна 50 рублям 2 копейки.

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.

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01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
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