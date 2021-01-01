Как изменились цены на бензин в Пензе за декабрь. Мониторинг

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за прошедший месяц. Напомним, в ноябре в областном центре было зафиксировано подорожание всех видов топлива. К концу декабря же в цене вырос только бензин обеих марок: АИ-92 — на 20 копеек, АИ-95 — на 7, а вот дизельное топливо наоборот подешевело на 1 рубль 32 копейки.

Также информагентство продолжает следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 24 декабря), средняя потребительская стоимость бензина в Пензенской области выросла на 7 копеек и составляет 45 рублей 40 копеек. Это на 36 копеек больше, чем в среднем по Приволжскому Федеральному округу. Республика Башкортостан по-прежнему удерживает первенство в рейтинге регионов с самым дешевым бензином, здесь он в среднем стоит 44 рубля 10 копеек. Лидер антирейтинга также не поменялся — это Пермский край, где топливо по-прежнему самое дорогое — 46 рублей 9 копеек за литр.

Цена дизельного топлива в нашем регионе, по данным Росстата, за минувший месяц снизилась на 5 копеек и составляет 47 рублей 26 копеек. Это на 44 копейки меньше, чем в среднем по ПФО. Самые низкие цены на этот вид горючего в округе снова зафиксирован в Нижегородской области — 46 рублей 48 копеек, а самые высокие — в Пермском крае, где цена литра этого нефтепродукта равна 50 рублям 2 копейки.

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.