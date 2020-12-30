Скончался пензенский тележурналист Александр Сботов

30 декабря пресс-служба регбийного клуба «Локомотив-Пенза» сообщила о смерти тележурналиста Александра Сботова, который был частым гостем на тренировках и играх команды.

Александр Сботов скончался на 49-м году жизни. Информация появилась на официальном сайте «Локомотива».

«Он был частым гостем на тренировках и играх пензенского «Локомотива», регулярно снимая репортажи, посвященные регби. Но главное – на протяжении многих лет он был по-настоящему неравнодушен к этой игре. Двое его сыновей – Никита и Иван – пошли по регбийной стезе и сейчас являются частью «Локомотива», - рассказал пресс-атташе Дмитрий Инюшкин.

Он сообщил, что административно-тренерский штаб и игроки регбийного клуба глубоко соболезнуют родным и близким Александра Сботова. Информационное агентство «Пенза-Пресс» присоединяется к словам соболезнования.

Александр Сботов родился 28 ноября 1972 года в городе Каменке. Окончил исторический факультет Пензенского государственного педагогического университета. Начал работать на телевидении в начале 2000-х годов.