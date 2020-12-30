В Заре до смерти забили 27-летнего парня

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Пензенские следователи выясняют причины гибели 27-летнего жителя областного центра.
По данным следствия, трагедия случилась вечером 20 декабря.
Мужчина выпивал с братом своей жены в доме на ул. Новоселов. Во время застолья он припомнил собутыльнику, что тот на летней рыбалке украл деньги у его товарища. Парень стал отрицать свою вину – мужчины поссорились. Тогда злоумышленник зверски избил родственника супруги.
Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, несчастный погиб на месте преступления.
«31-летний житель Пензы задержан и заключен под стражу. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - уточнили в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.