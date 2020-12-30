В Пензенской области суточное число зараженных коронавирусом снова превысило 200

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По состоянию на 30 декабря, в регионе зафиксировано 25 849 случаев заражения, прирост за сутки составил 202 случая. Выздоровели 20 892 жителя, умерли 316 пациентов.
В декабре суточное число заболевших коронавирусом пензенцев держалось в пределах 170-180, затем возросло до 190-200. В последние дни количество больных не превышало 200.
Пензенцев по-прежнему просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком.