Пензячка нашла в роллах «талисман на удачу»

Жительница Пензы приобрела в одном из магазинов роллы. Когда она решила полакомиться ими, девушку ждал неприятный сюрприз.

По ее словам, японское блюдо она приобрела в одном из магазинов на ул. Тарханова.

«Продают роллы с камушками, а в составе их вроде нет», - отметила девушка и в доказательство разместила фото в группе соцсети «ВКонтакте».

На снимках подписчица держит в ладони небольшой камень. Пользователи не удержались от юмора: «Ассорти - это значит внутри разнообразие», «Какой же это камень, это полезное ископаемое. И некоторые камни приносят удачи, может это талисман», «Радуйся, ведь от такой еды этот камушек мог быть у тебя в почках», «Это морской камушек, на удачу».

Напомним, что по вопросам качества продуктов потребители могут обратиться в управление Роспотребнадзора по телефону 55-26-06.