Город Спутник от «Термодома» вышел в финал премии «ТОП ЖК-2021»

Завершился этап отбора финалистов в самой масштабной в России премии в области жилищного строительства. Решением жюри Город Спутник от холдинга «Термодом» вышел в финал градостроительного конкурса в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пензенской области».

Итоговые списки финалистов опубликованы на сайте премии «ТОП ЖК-2021» в разделе «Участники». Объявление победителей премии состоится в марте в рамках Российской строительной недели. Определение финалистов и победителей осуществляется по 161 номинации. Победители конкурса будут определены по итогам рассмотрения более тысячи проектов от 675 застройщиков из 74 регионов РФ.

Премия «ТОП ЖК» совместно учреждена Национальным объединением застройщиков жилья и профильными комитетами Торгово-промышленной палаты страны и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Напомним, ранее Город Спутник от «Термодома» стал победителем конкурса «ТОП ЖК-2020» в номинации «Доступное жилье».