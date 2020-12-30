Пензенец встретил на дороге необычную «семейку»

Житель Пензенской области поделился кадрами неожиданной встречи. Подписчик группы «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте» выложил ролик со своего авторегистратора, на которую ему удалось заснять переходивших дорогу животных.

«Вот такая семейка попалась нам по дороге из Никольска в Пензу!» - рассказал он.

На видео – три косули, которые неспешно переходили проезжу часть, не испугались автомобиля и света фар.

При встрече с косулей на дороге не стоит подавать звуковые и световые сигналы – животное может испугаться и метнуться в любую сторону. Любые резкие ускорения, торможения, любые громкие звуки увеличивают вероятность того, что животное может попасть под машину. Стоит аккуратно притормозить и подождать, когда копытное уйдет с дороги.

