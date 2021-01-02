Куда хотят поехать россияне в 2021 году в случае открытия границ

Куда россияне хотели бы поехать в 2021 году, если откроются границы с другими странами? Ответ на этот вопрос узнал сервис поездок и путешествий Туту.ру. В опросе приняли участие около полутора тысяч респондентов.

По данным сервиса, больше всего россияне мечтают о поездке в Италию (12% опрошенных). На втором месте – Испания (9%), на третьем – Таиланд (7%).

Еще 6% жителей России мечтают в этом году попасть в Германию, по 5% выберут Грецию, Турцию и Чехию. По 4% опрошенных хотят совершить путешествие в Великобританию и Египет. По 3% респондентов мечтают о Вьетнаме, Кипре, ОАЭ, Абхазии и Грузии. В Индонезию хотят полететь 2% опрошенных, в Шри-Ланку — 1%. Четверть россиян выбрали «другой вариант».

Напомним, в настоящее время открыто транспортное сообщение с Абхазией, Египтом, ОАЭ и Турцией. Греция принимает до 500 россиян в неделю.