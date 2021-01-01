В России с 1 января отменен единый налог на вмененный доход

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С 1 января 2021 года прекращает действие система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).
Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, организациям и индивидуальным предпринимателям нужно было определиться, на какой системе налогообложения они будут работать в 2021 году.
Этот выбор зависит от многих факторов и осуществляется в добровольном порядке. Отметим, что для применения специальных налоговых режимов существуют ограничения по численности работников, по величине полученного дохода и другие.
Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие с 1 января 2021 года с ЕНВД на иные специальные налоговые режимы, автоматически сняты с учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД и переведены на общий режим налогообложения.