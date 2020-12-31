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31.12.2020г.
Какой макияж выбрать на Новый год-2021

Какой макияж выбрать на Новый год-2021

Чт, 31.12.20 03:12
Просмотров: 441

Каждая девушка хочет в новогоднюю ночь блистать и вдохновлять. Помимо актуального наряда, мы советуем позаботиться о макияже, который подчеркнет ваши достоинства. Об актуальных мейкапах в год Быка вы можете узнать в нашей подборке.

Символ 2021 года – бык, а это энергичное и активное животное, поэтому визажисты рекомендуют сделать яркий и запоминающийся макияж.

Как сообщает «Комсомольская правда», акцент следует сделать на глаза. Для этого можно нанести глиттер на веки, или кашемировые, двухсоставные блестки, а также шиммер под брови, глянцевые тени. Для смоки-айс визажисты советуют применять цветную подводку.

Отлично будет смотреться макияж с эффектом светящейся кожи, для которого нужны праймер с хайлайтером или румяна-слюда.

Издание «Fashion Woman» предлагает альтернативу: если модницам надоели блестки – для макияжа глаз можно использовать неоновые тени.

Макияж по цвету глаз 

Голубые глаза

Обладательницам голубых глаз визажисты советуют выбирать ярко-вишневую помаду в сочетании с мягким золотым сиянием теней, нанесенных на все верхнее веко. Если вы хотите сделать смоки-айс, то лучше вооружиться палеткой с антрацитовыми, голубыми и синими тенями. Главное, чтобы они не были приглушенных, матовых фактур. В новогоднем макияже важно добавить глубины голубым глазам, поэтому тени должны быть со светоотражающими фактурными элементами. В этом поможет многосоставной мейкап: на внутренний угол глаза наносится светлый оттенок, на середину века – основной цвет, а внешний угол глаза оттеняется темным.

Серые глаза

Сероглазые девушки будут в центре внимания весь вечер, если выберут для своего новогоднего макияжа холодные оттенки розового, дымчато-серого, песочного. Глаза можно подчеркнуть с помощью подводки. Пудра рекомендуется более светлая, чем свой собственный тон кожи, а вот помаду стоит взять яркую.

Карие глаза

Кареглазым девушкам следует использовать бронзовые оттенки в сочетании с эффектом сияющей кожи. Если не хочется золотистых оттенков, можно выбрать из активного бежевого, шамуа, кармелитового, мокко, фельдграу, хаки цветов. Если вы используете их как базу, в центр подвижного века потребуется нанести глиттер.

Зеленые глаза

Для выделения глаз лучше отдать предпочтение насыщенным оттенкам с перламутровой основой, пишет издание «Модница». Идеально подойдут пурпурные, фиолетовые, медные, персиковые, цвета корицы, какао, а также шоколадные, золотистые, фиолетовые золотые цвета теней. В качестве «подсветки» стоит использовать ванильные теплые тона, отказываясь от белого и розового. При нанесении новогоднего вечернего макияжа для зеленых глаз необходимо обеспечивать спокойные переходы от одного цвета к другому. Оттенок помады должен быть теплым, но без перламутра.

Источник фотографии: фото Андрея Романова, Юлии Кадниковой, Светланы Хромовой, Анны Балашовой
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Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
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25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
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06.11.2020 16:35
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06.11.2020 15:47
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29.10.2020 17:17
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