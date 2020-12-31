Какой макияж выбрать на Новый год-2021

Каждая девушка хочет в новогоднюю ночь блистать и вдохновлять. Помимо актуального наряда, мы советуем позаботиться о макияже, который подчеркнет ваши достоинства. Об актуальных мейкапах в год Быка вы можете узнать в нашей подборке.

Символ 2021 года – бык, а это энергичное и активное животное, поэтому визажисты рекомендуют сделать яркий и запоминающийся макияж.

Как сообщает «Комсомольская правда», акцент следует сделать на глаза. Для этого можно нанести глиттер на веки, или кашемировые, двухсоставные блестки, а также шиммер под брови, глянцевые тени. Для смоки-айс визажисты советуют применять цветную подводку.

Отлично будет смотреться макияж с эффектом светящейся кожи, для которого нужны праймер с хайлайтером или румяна-слюда.

Издание «Fashion Woman» предлагает альтернативу: если модницам надоели блестки – для макияжа глаз можно использовать неоновые тени.

Макияж по цвету глаз

Голубые глаза

Обладательницам голубых глаз визажисты советуют выбирать ярко-вишневую помаду в сочетании с мягким золотым сиянием теней, нанесенных на все верхнее веко. Если вы хотите сделать смоки-айс, то лучше вооружиться палеткой с антрацитовыми, голубыми и синими тенями. Главное, чтобы они не были приглушенных, матовых фактур. В новогоднем макияже важно добавить глубины голубым глазам, поэтому тени должны быть со светоотражающими фактурными элементами. В этом поможет многосоставной мейкап: на внутренний угол глаза наносится светлый оттенок, на середину века – основной цвет, а внешний угол глаза оттеняется темным.

Серые глаза

Сероглазые девушки будут в центре внимания весь вечер, если выберут для своего новогоднего макияжа холодные оттенки розового, дымчато-серого, песочного. Глаза можно подчеркнуть с помощью подводки. Пудра рекомендуется более светлая, чем свой собственный тон кожи, а вот помаду стоит взять яркую.

Карие глаза

Кареглазым девушкам следует использовать бронзовые оттенки в сочетании с эффектом сияющей кожи. Если не хочется золотистых оттенков, можно выбрать из активного бежевого, шамуа, кармелитового, мокко, фельдграу, хаки цветов. Если вы используете их как базу, в центр подвижного века потребуется нанести глиттер.

Зеленые глаза

Для выделения глаз лучше отдать предпочтение насыщенным оттенкам с перламутровой основой, пишет издание «Модница». Идеально подойдут пурпурные, фиолетовые, медные, персиковые, цвета корицы, какао, а также шоколадные, золотистые, фиолетовые золотые цвета теней. В качестве «подсветки» стоит использовать ванильные теплые тона, отказываясь от белого и розового. При нанесении новогоднего вечернего макияжа для зеленых глаз необходимо обеспечивать спокойные переходы от одного цвета к другому. Оттенок помады должен быть теплым, но без перламутра.