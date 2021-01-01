На правом берегу Суры в Пензе планируют сделать кольцевой пешеходный маршрут

Мэр отметил, что в 2020 году в этом месте убрали лишнюю растительность, расчистили русло реки, закрасили граффити.

«Мы в следующем году планируем закончить подвесной мост, заменить на нем покрытие асфальтовое, доделать архитектурное освещение. На правом берегу расположен ресторан – знаковый объект, его приобрел частный собственник, он планирует реконструкцию и благоустройство территории вокруг, мы хотим сделать там кольцевой пешеходный маршрут, пока денежные средства в бюджете мы не предусматриваем, ищем возможности сотрудничества с бизнесом», - сказал Андрей Лузгин.

Напомним, берег летом расчищали специалисты управления по делам ГОЧС города. Спасателям помогали добровольцы. Коммунальщики привели в порядок берег – собрали мусор, покосили в траву, вырубили кустарники и камыши. Всего в работах приняли участие более 30 человек.