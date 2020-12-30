В аварии в Нижнеломовском районе погибла женщина и пострадали дети

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В пресс-службе УГИБДД России по Пензенской области рассказали об аварии в Нижнеломовском районе, в которой пострадали маленькие дети и погиб один взрослый.
ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» 29 декабря. При столкновении Lada Kalina и Chevrolet Orlando погибла женщина-водитель отечественной легковушки, а пассажиры иномарки получили травмы: женщина и двое маленьких детей были отпущены медиками после оказания помощи. По факту аварии проводится поверка.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не превышать скорость и воздержаться от рискованных маневров на скользкой зимней трассе, чтобы не допустить беды.