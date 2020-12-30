Какая погода ждет пензенцев в последний день 2020 года

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В четверг ожидается облачная погода и небольшой снег. Местами ожидается слабый гололед и туман. Ветер будет дуть с юга со скоростью 8-13 метров в секунду при порывах.
Температура воздуха ночью опустится до минус десяти градусов, местами - до минус пятнадцати. Днем она будет колебаться от минус одного до минус шести градусов, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Из-за неблагоприятной погодной обстановки сотрудники ГИБДД просят водителей правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Не нужно забывать про использование противотуманных фонарей. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.