Как в Пензе благоустроят территорию у пруда рядом с горбольницей №6

Мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал о планах по благоустройству территории у пруда рядом с городской больницей №6. Об этом шла речь на пресс-конференции по итогам года.

«В рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом, запланирован ряд работ по благоустройству пруда. В 2021 году мы расчистим русло. В 2022-2023 годах будет произведена реконструкция гидротехнического сооружения. Параллельно, в 2021 году, подрядчик будет вести работы. Я думаю, мы к концу 2021 года благоустроим примерно 40% окружности пруда. Дальнейшие работы мы уже планируем проводить в рамках программы «Благоустройство комфортной городской среды» при условии, что жители поддержат данный объект на голосовании», - сообщил Андрей Лузгин.

Напомним, в мэрии неоднократно обсуждали благоустройство пространства возле этого пруда. Специалисты дорабатывали концепцию и планировали разработать проектную документацию.