Белозерцев возложил цветы к мемориалу в Спасске

30 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках рабочей поездки в Спасский район возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.

«На сегодняшний день здесь 1029 фотографий. На встрече ветеранов с главой администрации было принято решение увековечить память земляков в книге «Спасский бессмертный полк», началась активная работа, стал собираться материал. Выпущено уже четыре тома», - рассказала главе региона руководитель местного краеведческого музея Валентина Сидорина.

Она отметила, что 4767 земляков было призвано на фронт, 3500 не вернулось, 1400 пропало без вести, 15 погибло в плену, и поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет установлено имя последнего бойца.

«Огромное вам спасибо. Колоссальную работу провели в вашем районе и во всем регионе. В работе принимали участие и ветераны, и активные граждане, и дети», - оценил губернатор.

Как сообщает журналист информагентства «Пенза-Пресс» Александр Зосимов, глава региона также встретился с юными хоккеистами Спасского района, сыграл с ними, после чего подарил форму и клюшки.

«В районе – пять открытых площадок, этого мало. Глава администрации, надо увеличивать. Сам помню, когда был в таком возрасте, зимой хочется играть в хоккей, лед нужен», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Спасский район губернатор намерен провести детскую прямую линию.