В России запретили перевозить больше 200 сигарет за раз

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Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который регулирует максимальный объем табачной продукции допустимый для сводной перевозки по стране физическими лицами.
Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 30 декабря, сообщают «Известия».
Предполагается, что закон поможет в борьбе нелегальным оборотом табака, который создает угрозу для экономических интересов страны. Так, россияне не смогут перевозить больше 200 сигарет, 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака на одного человека. Нарушения закона предусматривает административную ответственность. Такие строгие ограничения в России были введены впервые.