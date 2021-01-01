Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году

ИА «Пенза-Пресс» подготовило подборку новых законов и изменений, которые начнут действовать с 2021 года и коснутся многих пензенцев.

Индексация пенсий

С 1 января размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырастет на 6,3% - до 17 443 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 6044 рубля 48 копеек.

Социальные пенсии проиндексируют на 2,6%.

Материнский капитал

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, и его размер составит 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. – на второго, если на первого семья не получала материнский капитал. Средства материнского капитала по-прежнему можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов, ежемесячную выплату на второго ребенка до трех лет.

МРОТ и прожиточный минимум

Минимальная заработная плата теперь вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля, впервые превысив прожиточный минимум для трудоспособного населения. Размер последнего в целом по РФ будет равен 11 653 рублям (рост на 3,7%).

Возраст пенсионеров

В 2021 году для женщин выход на пенсию будет возможен с 56 лет и шести месяцев, а для мужчин – с 61 года и шести месяцев. Размер пенсии будет зависеть от стажа.

Плюс, начиная с 2021 года, граждане старше 45 лет будут получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии. Это будет сделано для того, чтобы граждане смогли спрогнозировать уровень выплат в старости.

Массовая вакцинация

В 2021 году начнется массовая бесплатная и добровольная вакцинация от Covid-19. Пока она проходит для людей из группы риска – учителей, врачей, социальных работников и других. Прививку делают одним препаратом - «Спутник V».

Маски

Ограничения, связанные с короновирусом, продлили на весь 2021 год. Сохранится масочный режим, требования соблюдать дистанцию и другие санитарные ограничения.

Вытрезвители

С 1 января вступает в силу закон, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители. Цену каждый субъект РФ будет устанавливать самостоятельно.

Вытрезвители будут работать на базе партнерства государственных и муниципально-частных организаций. Перед тем как отправить человека в такое учреждение, его будет осматривать врач. Также полицейские смогут принимать такие решения, когда человек не сможет дать добровольное согласие на медицинское вмешательство.

ЖКХ

Эксперты прогнозируют рост цен на услуги ЖКХ более чем на четыре процента. Это связано с тем, что ресурсоснабжающие организации могут добиваться более заметного повышения, чтобы покрыть убытки 2020 года. Вероятность такого поворота дел снижает Минэкономразвития, который регулирует рост тарифов. По закону, они не могут превышать уровень инфляции. Еще один важный момент: с января прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату. Его ввели из-за ограничительных мер во время пандемии.

Чтобы оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ, теперь не надо будет брать справки об отсутствии задолженности по платежам. Всю информацию о наличии у граждан задолженностей за коммунальные услуги будут собирать с помощью государственной информационной системы ЖКХ.

Налоги

В новом году богатые россияне начнут помогать детям с орфанными (редкими) заболеваниями. Речь идет о тех людях, которые зарабатывают свыше пяти миллионов рублей в год. Для них ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15 процентов. Но будет правило исключения: ставка в 13 процентов останется в случае продажи личного имущества, а также получения страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Также снизят налоги для программистов на прибыль – с 20 до 3 процентов. А страховые взносы снижаются с 14 до 7,6 процента. Новые ставки предназначены для бизнеса, у которого 90 процентов доходов поступают от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению. На льготу смогут претендовать только компании, которые входят в специальный реестр производителей софта.

Чиновники

Сотрудников министерств и их региональных подразделений ожидает сокращение на 5-10%. Тем, кто останется, обещают поднять зарплату.

ЕГЭ

Изменения коснулись и сферу дошкольного и школьного образования. Так, согласно данным от Роспотребнадзора, с января 2021 года расстояние между образовательным учреждением и жильем ребенка не должно превышать 800 метров (в городе) и километра (в сельской местности). А все сотрудники детсадов и школ, будут обязаны проходить медосмотры и вакцинацию.

Процедура сдачи ЕГЭ тоже изменится. Так, итоговое сочинение выпускники напишут в этом году во второй половине апреля. Для выпускников11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется.

Тем выпускникам, которые после 11 класса не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будет нужно сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Тем же, кто планирует поступать в высшие учебные заведения и будет сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в следующем году проводиться не будет.

ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая, а основной период ЕГЭ – следом, ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет.

Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору выпускники 9-х классов не будут

Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. Конкретные даты определят региональные органы управления образованием либо школы.

Автомобильные аптечки

Водители теперь смогут укомплектовать автомобильные аптечки самостоятельно в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава РФ. Аптечки, произведенные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до конца срока годности входящих в них медикаментов, но не позднее 2025 года.

Удаленная работа

В соответствии с законом об особенностях дистанционной работы, теперь удаленная работа не может являться поводом для снижения зарплаты при сохранении объема работы. Также новый закон устанавливает нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха, и взаимодействия работника и работодателя. Например, дистанционных работников смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без предупреждения или уважительной причины.

Материал подготовила Алина Кулькова