Иван Белозерцев: Я мечтал стать военным

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отвечает на вопросы юных жителей региона на детской «прямой линии», которая проходит в Спасском детском доме.

Перед началом мероприятия он поблагодарил воспитанников учреждения за активную работу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Я знаю, что вы много сделали для этого, издали альбом с работами. Спасибо вам большое! Готов ответить на ваши вопросы», - обратился он к ребятам.

Один из воспитанников рассказал губернатору, что планирует связать свою жизнь со службой в армии, поэтому он поинтересовался военным прошлым губернатора.

«Я мечтал быть военным. В то время все хотели служить в армии. Говорили, что если ты не служил, то ни одна девчонка с тобой дружить не будет. Я прошел путь от лейтенанта до полковника Вооруженных сил, отслужил 29 лет и 9 месяцев, заработал пенсию. Служил на разных должностях. Я свою мечту осуществил. Для вас тоже двери открыты», - рассказал Иван Белозерцев.

Он добавил, что защита Родины – очень ответственное и важное дело, и чтобы стать офицером, нужно иметь крепкое здоровье и хорошо учиться. Трансляцию «прямой линии» (0+) можно увидеть ЗДЕСЬ.