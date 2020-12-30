Белозерцев рассказал, как в юности боксировал мешок из-под зерна

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30 декабря маленькие пензенцы получили возможность задать губернатору свои вопросы – в Спасском детском доме проходит «прямая линия» с главой региона Иваном Белозерцевым.
Один из воспитанников детского дома поблагодарил губернатора за новую спортивную площадку и спросил, каким занятиям он отдает предпочтение. Иван Белозерцев признался, что любит спорт во всех его проявлениях, но больше всего ему по душе боевые искусства.
«В вашем возрасте у нас не было профессионального оборудования и места, где можно позаниматься. Помню, в обычный мешок для зерна набивал сено, насыпал песок – получалась боксерская груша. Перчатки в магазинах были очень дорогие, поэтому я брал обычные рукавицы. Хотел заниматься, хотел быть сильным, уметь защитить себя. Это важно для парня, для мужчины», - поделился он.
Глава региона добавил, что, уже будучи курсантом училища, он попал в спортивный взвод, где дважды становился чемпионом по боксу.
«Думаю, что вам тоже надо заниматься и в спортзале, и на свежем воздухе», - отметил Иван Белозерцев.
Ранее губернатор рассказал воспитанникам детского дома о своем военном прошлом. Посмотреть трансляцию «прямой линии» (0+) можно ЗДЕСЬ.