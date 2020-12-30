Коронавирус. Как в Пензе пройдут богослужения в новогоднюю ночь и на рождественские праздники

В новогоднюю и ночь и на рождественские праздники для православных пензенцев пройдут богослужения, что подразумевает массовое скопление людей в одном месте. Какие ограничения будут действовать в храмах области в условиях пандемии коронавируса, выяснил корреспондент информагентства.

По словам заместителя руководителя информационного отдела пензенской епархии Анны Сориной, службы пройдут с теми же ограничениями, которые были введены до этого, новых запретов пока нет.

Так, прихожанам необходимо носить маску, соблюдать соцдистанцию, а в храмах же -регулярно проводить дезинфекцию.

Ранее митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим во время брифинга ИА «Пенза-Пресс» (0+) сообщал, что людям не дают целовать кресты, а посуду заменили на одноразовую.

«Причищаем из одной лжицы (ложки) - в виду того, что тяжелая ситуация, лжицу мы макаем в спирт и протираем после каждого человека. После причастия раньше отирали уста платом, сейчас мы от этого ушли, раздаем одноразовые салфетки, после чего их утилизируют», - уточнял он.

Говоря о рождественских богослужениях в Спасском кафедральном соборе, Анна Сорина отметила, что, как и везде, службы будут проводить с учетом соцдистанции, однако площадь здания позволит вместить большое количество желающих. Также службы в главном храме Пензы будут ночью и утром, что позволит разделить поток людей, пояснила она.

Отметим, что в Пензенской области продлили режим повышенной готовности. Жителям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями необходимо соблюдать режим самоизоляции. Чтобы не нарушить его, православные могут посмотреть трансляцию богослужения онлайн. Ее организует телеканал «Экспресс».