Губернатор рассказал о своем тимуровском детстве

30 декабря во время «прямой линии» с воспитанниками Спасского детского дома губернатор Иван Белозерцев ответил на вопросы юных пензенцев.

Один из ребят поинтересовался у главы региона, был ли он в детстве участником тимуровского движения.

«Для нас было много интересных проектов в школе, системных и очень долгосрочных, в том числе и тимуровское движение. Дети собирались и помогали тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помогали по дому, топили дровами и углем печи, кололи дрова, копали огороды, ремонтировали заборы, наводили порядок, покупали в магазине продукты. Когда кому-то помогаешь, это приятно», - поделился Иван Белозерцев.

Он добавил, что в регионе активно развивается волонтерское движение: сегодня в Пензенской области более 140 тысяч волонтеров.

Ранее Иван Белозерцев рассказал о любимых видах спорта и военной юности.