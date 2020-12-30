Белозерцев: Не предавайте родных, близких и друзей своими поступками

Один из ребят спросил губернатора, какие у него жизненные принципы.

«Можно много сказать. Во-первых, я с уважением отношусь к старшим. Так воспитан. Очень переживаю, когда молодежь не здоровается со старшими, проходя мимо. Принцип поддержки товарищей и друзей, мне всегда везло на них, в разных ситуациях был. Я в Пензу приехал уже в 1992 году, до этого в Ульяновске жил, в Самарской, Московской области, в Москве. Соседи, товарищи – это тоже очень важно. Не предавайте родных и близких, друзей своими поступками, чтобы не было такого, что на вас надеются, ждут поддержки, а вы отходите в сторону», - поделился сокровенным глава региона.

Он добавил, что никогда не увлекался спиртным и не курил.

«Услышал голос старших наставников. И принцип достижения цели заложен. Бежишь кросс – победи, будь первым. Такое качество природой заложено. Бороться до конца, никогда не сдаваться», - отметил Иван Белозерцев.

Ранее он рассказал, какому виду спорта отдает предпочтение.