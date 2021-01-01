Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях

Известный пензенский Дед Мороз Александр Антонов, член Пензенской Гильдии Дедов Морозов им Ф.А. Хайрудинова, в своем амплуа работает уже около 50 лет. Впервые за всю свою профессиональную деятельность он не веселил ребятишек в детсадах, школах и домах культуры по понятной всем причине. Корреспонденту «Пенза-Пресс» он рассказал, почему так важно верить в чудо, рассмешил забавными историями из своего дедморозовского опыта и удивил пожеланиями современных детей.

Из режиссеров - в актеры

«Год непростой, поэтому у меня выступлений немного, - рассказывает Александр Владимирович. – Но, тем не менее, приглашают порадовать ребят. На днях участвовал в празднике, который одна компания для местных жителей организовала на улице.

Я начала работать Дедом Морозом в 1973 году, когда еще учился в Пензенском училище культуры и искусств на режиссерском отделении. Первый костюм мне сшила сестра однокурсника. И я очень быстро втянулся в эту веселую и интересную деятельность. Уже в советские годы выступал и в домах культуры – там было 3-4 елочки в день, и ходил по домам. Помню, как-то ездил поздравлять семьи от «Бюро добрых услуг», которое находилось в «Доме быта» на улице Московской.

Передвигался по городу на машине а-ля «Пирожок», которая была загружена лыжами, санками, игрушками и алкогольными напитками. И вот выхожу я после последнего заказа, понимаю, что хочу поздравить своих знакомых, а «Пирожок» уже уехал. Вдруг едет снегоуборочная машина, водитель из нее кричит: «Дед Мороз, тебе куда?» Называю адрес. Приезжаю, а там никого нет. Выхожу на улицу, едет милицейская машина, и опять: «Дед Мороз, тебе куда?» К счастью, служители порядка привезли туда, где и собрались мои друзья.

Уставали, конечно, сильно. Но зато получали неплохие по тем временам деньги – 10 рублей за выступление. А сейчас можно договориться и выступить за ту сумму, за которую захочешь».

Главное – импровизация

Александр Владимирович говорит, что за годы его работы казусных случаев было предостаточно. Вот как-то позвали его поздравить малыша на улицу Токарную.

«Я захожу, меня встречают взрослые, наверное, родители крохи. Спрашиваю, мол, а где ребеночек? А они меня ведут в детскую, показывают на люльку, а там лежит еще совсем младенец: «Вот, пожалуйста, поздравляйте!».

Праздника хочется, конечно, и взрослой компании. И однажды, на улице Володарского Антонов в такую попал. Он не сразу понял, что в мешке у него - одни стеклянные бутылки. А когда его начали зазывать за стол, стало ясно, что от ребят не так просто уйти: за спиной быстро появился огромный дог: «Дед Мороз, пока ты с нами не посидишь, он тебя не выпустит».

Одним из самых неожиданных поздравлений стало выступление в микрорайоне Ахуны. Там Дед Мороз Антон (сценическое имя Антонова, - прим.авт.) ошибся адресом и попал в компанию девушек.

«Они мне говорят: «Дед Мороз, заходи-заходи!» Я и зашел. Только когда спросил, по какому адресу нахожусь, стало понятно, что ошибся. Оказывается, мне надо было в другой дом, к глухонемым деткам. Я об этом не знал, пришлось импровизировать».

Самые трогательные елочки проходили в Мокшанском детском доме для детей с ментальными нарушениями. Антонов туда приезжал и вместе с Гильдией, и один, и с хоккейной командой «Дизель».

«Когда ребенок с синдромом Дауна тебя крепко держит за руку и внимательно смотрит в глаза, ты начинаешь осознавать, что в Деда Мороза верят, он есть. Главное в такие моменты – не расплакаться».

Когда речь заходит о подарках, Александр Владимирович говорит, что дети всегда просили игрушки, конфеты, книги, спортивный инвентарь. Просят их и сейчас. А вот чтобы им дарили телефоны, ноутбуки, технику, не замечал.

«Дети всегда верили в чудо, а взрослые - в судьбу. Но, знаете, что изменилось: раньше и дети, и их мамы, папы с радостью скакали вокруг елки, а теперь такого нет. Взрослые стоят в стороне и здорово, если они просто улыбаются».

Алина Кулькова