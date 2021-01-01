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01.01.2021г.
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях

Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях

Пт, 01.01.21 09:27
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Известный пензенский Дед Мороз Александр Антонов, член Пензенской Гильдии Дедов Морозов им Ф.А. Хайрудинова, в своем амплуа работает уже около 50 лет. Впервые за всю свою профессиональную деятельность он не веселил ребятишек в детсадах, школах и домах культуры по понятной всем причине. Корреспонденту «Пенза-Пресс» он рассказал, почему так важно верить в чудо, рассмешил забавными историями из своего дедморозовского опыта и удивил пожеланиями современных детей.

Из режиссеров - в актеры

«Год непростой, поэтому у меня выступлений немного, - рассказывает Александр Владимирович. – Но, тем не менее, приглашают порадовать ребят. На днях участвовал в празднике, который одна компания для местных жителей организовала на улице.

Я начала работать Дедом Морозом в 1973 году, когда еще учился в Пензенском училище культуры и искусств на режиссерском отделении. Первый костюм мне сшила сестра однокурсника. И я очень быстро втянулся в эту веселую и интересную деятельность. Уже в советские годы выступал и в домах культуры – там было 3-4 елочки в день, и ходил по домам. Помню, как-то ездил поздравлять семьи от «Бюро добрых услуг», которое находилось в «Доме быта» на улице Московской.

Передвигался по городу на машине а-ля «Пирожок», которая была загружена лыжами, санками, игрушками и алкогольными напитками. И вот выхожу я после последнего заказа, понимаю, что хочу поздравить своих знакомых, а «Пирожок» уже уехал. Вдруг едет снегоуборочная машина, водитель из нее кричит: «Дед Мороз, тебе куда?» Называю адрес. Приезжаю, а там никого нет. Выхожу на улицу, едет милицейская машина, и опять: «Дед Мороз, тебе куда?» К счастью, служители порядка привезли туда, где и собрались мои друзья.

Уставали, конечно, сильно. Но зато получали неплохие по тем временам деньги – 10 рублей за выступление. А сейчас можно договориться и выступить за ту сумму, за которую захочешь».

Главное – импровизация

Александр Владимирович говорит, что за годы его работы казусных случаев было предостаточно. Вот как-то позвали его поздравить малыша на улицу Токарную.

«Я захожу, меня встречают взрослые, наверное, родители крохи. Спрашиваю, мол, а где ребеночек? А они меня ведут в детскую, показывают на люльку, а там лежит еще совсем младенец: «Вот, пожалуйста, поздравляйте!».

Праздника хочется, конечно, и взрослой компании. И однажды, на улице Володарского Антонов в такую попал. Он не сразу понял, что в мешке у него - одни стеклянные бутылки. А когда его начали зазывать за стол, стало ясно, что от ребят не так просто уйти: за спиной быстро появился огромный дог: «Дед Мороз, пока ты с нами не посидишь, он тебя не выпустит».

Одним из самых неожиданных поздравлений стало выступление в микрорайоне Ахуны. Там Дед Мороз Антон (сценическое имя Антонова, - прим.авт.) ошибся адресом и попал в компанию девушек.

«Они мне говорят: «Дед Мороз, заходи-заходи!» Я и зашел. Только когда спросил, по какому адресу нахожусь, стало понятно, что ошибся. Оказывается, мне надо было в другой дом, к глухонемым деткам. Я об этом не знал, пришлось импровизировать».

Самые трогательные елочки проходили в Мокшанском детском доме для детей с ментальными нарушениями. Антонов туда приезжал и вместе с Гильдией, и один, и с хоккейной командой «Дизель».

«Когда ребенок с синдромом Дауна тебя крепко держит за руку и внимательно смотрит в глаза, ты начинаешь осознавать, что в Деда Мороза верят, он есть. Главное в такие моменты – не расплакаться».

Когда речь заходит о подарках, Александр Владимирович говорит, что дети всегда просили игрушки, конфеты, книги, спортивный инвентарь. Просят их и сейчас. А вот чтобы им дарили телефоны, ноутбуки, технику, не замечал.

«Дети всегда верили в чудо, а взрослые - в судьбу. Но, знаете, что изменилось: раньше и дети, и их мамы, папы с радостью скакали вокруг елки, а теперь такого нет. Взрослые стоят в стороне и здорово, если они просто улыбаются».

Алина Кулькова

Источник фотографии: фото из архива Александра Антонова и ИА "Пенза-Пресс"
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01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35
Жизнь, отданная регби. Олегу Балашову - 75
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