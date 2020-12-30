Белозерцев рассказал детям, какие оценки он получал в школе

У главы области поинтересовались, как он учился в школе. Вспоминая свое детство, губернатор отметил, что в основном в его дневнике можно было увидеть четверки и пятерки.

«Тройки тоже получал, двойку тоже мог схватить. В начальных классах мама контролировала, постарше – побегать хотелось. Школу окончил на хорошо и отлично. Больше было хороших оценок, особенно по математике и физике. По русскому и литературе оценка была «отлично». Училище окончил на «хорошо» и «отлично», академию в Москве – на «отлично». Академия – это как второе высшее образование для военных, только уровень выше», - поделился он.

Губернатор добавил, что учеба – это тяжелый труд, так как нужно иметь силу воли, чтобы подавить «соблазн сесть за компьютер и погрузиться в игры». Он нацелил ребят стремиться к получению знаний и достойно вести себя.

«Тогда, поверьте, все у вас будет нормально», - резюмировал он.