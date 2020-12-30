Белозерцев рассказал о первой встрече с президентом перед назначением

Во время «прямой линии» с воспитанниками Спасского детского дома губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, в первый раз эон встретился с главой государства случилась в 2015 году перед своим назначением на должность.

«Я сильно переживал - возможность лично встретиться с президентом есть у единиц. Перед назначением на должность президент общается с человеком, задает профессиональные вопросы. Наша с ним встреча состоялась в одиннадцатом часу вечера – до этого в течение нескольких часов он общался с американской делегацией, но, тем не менее, принял меня. Владимир Путин пожелал мне успехов, и я понял, что он согласовал мою кандидатуру. Было большое зеркало в коридоре, я посмотрел на свое лицо, когда вышел от него, и увидел, что оно было красное-красное, как при большой температуре», - поделился воспоминаниями он.

По словам Ивана Белозерцева, следующая встреча состоялась в апреле 2019, когда губернатор докладывал президенту о темпах развития Пензенской области.

«Для меня это – память, которая останется на всю жизнь», - признался он.

В завершение «прямой линии» воспитанники детского дома позвали Деда Мороза, который поздравил собравшихся с наступающим Новым годом. Также ребят ждет праздничный фейерверк – подарок губернатора.