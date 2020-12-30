Никольские Деды Морозы и Снегурочки необычно поздравили жителей с Новым годом

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Жители города Никольска Пензенской области записали ролик с оригинальным поздравлением с Новым годом-2021.
Видео появилось в Instagram-аккаунте главы региона Ивана Белозерцева.
На кадрах Деды Морозы проводят хоккейный матч: игроки в красных костюмах выступают за команду «2020», в синих – за «2021». В ролике также можно увидеть танец Снегурочек и поздравления горожан с наступающим праздником.
Публикация набрала почти 400 лайков, видео посмотрели более 4500 раз.