«Экспресс» покажет пензенцам большой новогодний концерт

В 23:20 жители региона смогут увидеть большой праздничный концерт. Телеканал покажет выступления артистов симфонической капеллы и солистов эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бенд», исполнительницы Марты Серебряковой, ансамблей «Злато-Серебро», «Казачья застава», «Миряне», «Домисолька». Также зрителей ждут номера театра-мюзикла «Рождение», хореографического коллектива «Зоренька», театра эстрады «Провинция» и многих других сурских коллективов.

«Звезды в нашем космосе – это и яркие события, и выдающиеся в той или иной отрасли люди, и талантливые солисты, и коллективы области», - рассказал генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

Большой праздничный концерт можно будет увидеть на телеканале «Экспресс» 31 января в 23:20, 1 января в 21:40 и 10 января в 21:50.