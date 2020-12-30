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30.12.2020г.
Вячеслав Володин назвал ведомство, которое должно отвечать за контроль над ростом цен

Вячеслав Володин назвал ведомство, которое должно отвечать за контроль над ростом цен

Ср, 30.12.20 16:39
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, кто именно должен контролировать рост цен в стране.

На этот вопрос он ответил в эфире телеканала «Россия 24», сообщается сайте Госдумы. По словам Вячеслава Володина, на взгляд депутатов ответственным за это является Министерство экономического развития РФ.

«В руках министерства есть те регуляторы, которые должны были быть использованы. Учитывая, что за министерством - и анализ, и прогноз, то это все вместе должно было дать эффект», - обосновал он, отметив важность того, чтобы ответственность не размывалась.

При этом он добавил, что другие ведомства также должны были участвовать в контроле за ценообразованием. Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме планируют заслушать главу Минэконоразвития и спросить, чем помочь и почему такое происходит.

Напомним, В России за год рост цен составил 14%, а официальная продуктовая инфляция - 4,83%.

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29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
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20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
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16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
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09.11.2020 18:44
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06.11.2020 16:35
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06.11.2020 15:47
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29.10.2020 17:17
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