Вячеслав Володин назвал ведомство, которое должно отвечать за контроль над ростом цен

На этот вопрос он ответил в эфире телеканала «Россия 24», сообщается сайте Госдумы. По словам Вячеслава Володина, на взгляд депутатов ответственным за это является Министерство экономического развития РФ.

«В руках министерства есть те регуляторы, которые должны были быть использованы. Учитывая, что за министерством - и анализ, и прогноз, то это все вместе должно было дать эффект», - обосновал он, отметив важность того, чтобы ответственность не размывалась.

При этом он добавил, что другие ведомства также должны были участвовать в контроле за ценообразованием. Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме планируют заслушать главу Минэконоразвития и спросить, чем помочь и почему такое происходит.

Напомним, В России за год рост цен составил 14%, а официальная продуктовая инфляция - 4,83%.