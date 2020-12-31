Опубликовано расписание богослужений в новогоднюю ночь в пензенских храмах

На сайте пензенской епархии опубликовали расписание богослужений (0+), которые пройдут в новогоднюю ночь.

Молебен на Новолетие начнется 31 декабря в 17:30 в Успенском кафедральном соборе, его совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Также в ночь на 1 января богослужения пройдут и других в храмах города. Большинство из них начнется в 23:50 и в 00:00. Расписание можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Напомним, службы пройдут с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Прихожанам следует надевать маски и соблюдать соцдистанцию. Жителям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями необходимо соблюдать режим самоизоляции. Чтобы не нарушить его, православные могут посмотреть трансляцию богослужения онлайн. Ее организует телеканал «Экспресс».