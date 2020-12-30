Иван Белозерцев рассказан о том, как будет отмечать Новый год

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30 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопросы воспитанников во время «прямой линии» в Спасском детском доме.
Один из юных жителей региона спросил, какие новогодние традиции существуют в семье губернатора, и удается ли ему находить в своем плотном графике время на родных. Иван Белозерцев признался, что у него очень мало свободного времени из-за высокой загруженности. Он посетовал, что при его работе совсем не остается времени на увлечения.
Также он рассказал, как принято отмечать Новый год в его семье.
«Традиций, наверное, нет, но на Новый год мы собираемся все вместе. Этот год будет исключением, так случилось. Обычно мы отмечали праздник дома, встречались с соседями», - поделился он.
Ранее губернатор рассказал о своей первой встрече с президентом страны Владимиром Путиным.