Иван Белозерцев рассказан о том, как будет отмечать Новый год

30 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопросы воспитанников во время «прямой линии» в Спасском детском доме.

Один из юных жителей региона спросил, какие новогодние традиции существуют в семье губернатора, и удается ли ему находить в своем плотном графике время на родных. Иван Белозерцев признался, что у него очень мало свободного времени из-за высокой загруженности. Он посетовал, что при его работе совсем не остается времени на увлечения.

Также он рассказал, как принято отмечать Новый год в его семье.

«Традиций, наверное, нет, но на Новый год мы собираемся все вместе. Этот год будет исключением, так случилось. Обычно мы отмечали праздник дома, встречались с соседями», - поделился он.

Ранее губернатор рассказал о своей первой встрече с президентом страны Владимиром Путиным.