Белозерцев рассказал о своем отношении к вере

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал, считает ли он себя верующим человеком.

Вопрос о вере в бога главе региона задал один из воспитанников Спасского детского дома во время «прямой линии», которая прошла 30 декабря.

По словам губернатора, его родной дом в Орловской области, где он провел свое детство, находился рядом с храмом.

«Чем старше возраст, тем больше понимаешь, что есть бог, есть небесная сила. Определенные истории влияли на мое восприятие православия. Верить важно. Вера у каждого человека разная, но она всегда призывает к толерантности, добру, помощи. В храм заходишь, ставишь свечку за здравие, и становится легче», - признался Иван Белозерцев.