Tele2 предлагает пензенцам разнообразить зимние праздники

Tele2 в рамках программы лояльности «Больше» (16+) продолжает развивать уникальные партнерские проекты. В преддверии длинных праздничных выходных абонентам доступны выгодные предложения и подарки от партнеров оператора, которые помогут пензенцам порадовать себя и близких.

Tele2 поддерживает интересы своих абонентов не только в телекоммуникационной сфере, но и за ее пределами. Оператор в рамках программы лояльности «Больше» предлагает подарки, скидки и кешбэк на товары и услуги в популярных категориях. Помимо выгодных предложений от крупных федеральных компаний, клиентам Tele2 доступны приятные бонусы от локальных партнеров.

Так, в новогодние каникулы пензенские абоненты могут порадовать себя и своих близких вкусными роллами и суши. В рамках программы «Больше» при заказе от 1000 рублей через сервис «Доставка один от Современника» можно получить в подарок ролл «Филадельфия». Также клиентам доступна скидка 50% на покупку попкорна в кинотеатре Zoom Cinema. Кроме того, пензенцы могут приятно провести время на «Колесе Обозрения» в микрорайоне «Город Спутник». Воспользовавшись промокодом, они могут приобрести входной билет за полцены.

Tele2 подготовила выгодные предложения и для любителей спорта. Абоненты оператора могут приобрести абонемент на 12 месяцев, включающий фитнес и тренажерный зал, или неделю посещения одного из фитнес-клубов сети UNI-GYM по специальной цене.

Помимо этого, во время подготовки к зимним праздникам пензенцы могут воспользоваться скидкой при первом онлайн-заказе в интернет-магазине «ВкусВилл». Для клиентов, которые предпочитают заказывать готовую еду из ресторанов, Tele2 тоже подготовила выгодные предложения. Так, участники программы лояльности могут получить скидку до 30% при заказе в приложении Delivery Club.

Узнать подробнее об условиях и воспользоваться привилегиями от партнеров оператора клиенты могут в приложении «Мой Tele2» или на сайте программы. Для этого нужно выбрать интересующий подарок и нажать кнопку «Активировать». После этого абоненту придет SMS-сообщение с промокодом, который необходимо указать при оформлении онлайн-заказов или сообщить в точках партнеров.