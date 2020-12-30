В России от коронавируса скончались более 70 тысяч жителей

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что от коронавируса в стране умерли 70 921 человек. Данные расходятся с официальными более чем на 14,5 тысячи погибших.

«70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности Covid-19, он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению, за исключением того, что эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться только потому, что каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий» — рассказала она.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Россия. 24», еще 45 109 человек, зараженных коронавирусом, скончались по другим причинам.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 30 декабря зафиксировано 56 426 летальных случаев. Всего с начала пандемии заразились 3 131 550 человек, выздоровели — 2 525 418.