Известны подробности с загоревшимся троллейбусом в Пензе

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В пресс-службе областного управления МЧС 30 декабря рассказали подробности пожара в общественном транспорте.
Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 13:25. Задымился салон в троллейбусе №7.
«На место вызова прибыли пожарные 1-ой пожарно-спасательной части, но помощи сотрудников не понадобилось. Горение в отопительном отсеке на площади 0,1 кв. м. ликвидировано самостоятельно», - уточнили в МЧС.
К счастью, никто не пострадал.