Как изменится облик Западной поляны в Пензе

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Мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал о планах по благоустройству микрорайона Западная поляна в 2021 году.
Так, по его словам, работы в Учительском сквере будут выполняться не в соответствии с концепцией архитектурной мастерской Льва Ходоса, а согласно новому проекту. Также благоустройство коснется Олимпийской аллеи.
«В определенное время она перегружена. Спортсменам и просто гуляющим некомфортно там находиться вместе. Мы бы хотели людей, которые профессионально занимаются спортом, «передвинуть» ближе к «Снежинке», - отметил глава администрации.
Кроме того, продолжится расширение улицы Попова – она станет шире на метр.
«Еще ведем сейчас переговоры по благоустройству ул. Попова – Ленинградской и по созданию там веревочного парка, спортивной зоны», - добавил Андрей Лузгин.
Напомним, благоустройство этого микрорайона инициировал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев еще летом 2019 года. Он поручил направить на продолжение работ 19 млн рублей, в ближайшее время подготовить техническое задание и отправить проект на конкурс.