Как изменится облик Западной поляны в Пензе

Мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал о планах по благоустройству микрорайона Западная поляна в 2021 году.

Так, по его словам, работы в Учительском сквере будут выполняться не в соответствии с концепцией архитектурной мастерской Льва Ходоса, а согласно новому проекту. Также благоустройство коснется Олимпийской аллеи.

«В определенное время она перегружена. Спортсменам и просто гуляющим некомфортно там находиться вместе. Мы бы хотели людей, которые профессионально занимаются спортом, «передвинуть» ближе к «Снежинке», - отметил глава администрации.

Кроме того, продолжится расширение улицы Попова – она станет шире на метр.

«Еще ведем сейчас переговоры по благоустройству ул. Попова – Ленинградской и по созданию там веревочного парка, спортивной зоны», - добавил Андрей Лузгин.

Напомним, благоустройство этого микрорайона инициировал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев еще летом 2019 года. Он поручил направить на продолжение работ 19 млн рублей, в ближайшее время подготовить техническое задание и отправить проект на конкурс.