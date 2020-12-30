Стало известно, как будут выглядеть новогодние столы пензенцев

До нового года осталось совсем немного времени. Люди делают последние закупки к праздничному столу. Вместе с пензенцами по прилавкам рынка прошлась и съемочная группа телеканала «Экспресс».

Именно птица у большинства пензенцев станет основным блюдом на новогоднем столе. Гуси, индюшки, утки - каждый выбирает себе то, что по карману и вкусу. При желании покупателя продавец поделится рецептом.

«Гуся, например, предварительно маринуем и натираем специями, а потом в духовочку, и к 12 часам он у нас запечется», - поделилась продавец Татьяна Мыльникова.

В будний день на Центральном рынке как никогда многолюдно. Ведь до главного праздника года осталось совсем немного. И надо успеть приобрести все то, что порадует и глаз, и желудок. Каждый продавец расхваливает именно свой товар.

«Это однозначно все натуральное. Чистое мясо, конечно, вкуснее», - пояснила продавец Валентина Синицина.

В свои 85 пензячка Ирина Першина сама все покупает для праздничного угощения. Так надежнее, говорит пенсионерка.

«Приятно собраться вместе, вспомнить плохое, надеяться на лучшее. На то, что новый год принесет новые заботы и в то же время счастье и благополучие», - прокомментировала жительница города Пензы Ирина Першина.

Свежие петрушка, укроп, рукола тоже пользуются большим спросом, ведь символ Нового года - травоядный бык. Считается, что зелень на новогоднем столе принесет удачу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.