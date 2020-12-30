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30.12.2020г.
Стало известно, как будут выглядеть новогодние столы пензенцев

Стало известно, как будут выглядеть новогодние столы пензенцев

Ср, 30.12.20 20:48
Просмотров: 321
До нового года осталось совсем немного времени. Люди делают последние закупки к праздничному столу. Вместе с пензенцами по прилавкам рынка прошлась и съемочная группа телеканала «Экспресс».

Именно птица у большинства пензенцев станет основным блюдом на новогоднем столе. Гуси, индюшки, утки - каждый выбирает себе то, что по карману и вкусу. При желании покупателя продавец поделится рецептом.

«Гуся, например, предварительно маринуем и натираем специями, а потом в духовочку, и к 12 часам он у нас запечется», - поделилась продавец Татьяна Мыльникова.

В будний день на Центральном рынке как никогда многолюдно. Ведь до главного праздника года осталось совсем немного. И надо успеть приобрести все то, что порадует и глаз, и желудок. Каждый продавец расхваливает именно свой товар.

«Это однозначно все натуральное. Чистое мясо, конечно, вкуснее», - пояснила продавец Валентина Синицина.

В свои 85 пензячка Ирина Першина сама все покупает для праздничного угощения. Так надежнее, говорит пенсионерка.

«Приятно собраться вместе, вспомнить плохое, надеяться на лучшее. На то, что новый год принесет новые заботы и в то же время счастье и благополучие», - прокомментировала жительница города Пензы Ирина Першина.

Свежие петрушка, укроп, рукола тоже пользуются большим спросом, ведь символ Нового года - травоядный бык. Считается, что зелень на новогоднем столе принесет удачу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35
Жизнь, отданная регби. Олегу Балашову - 75
06.11.2020 15:47
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29.10.2020 17:17
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