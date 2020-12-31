Восемь пензенцев получили по 200 тысяч рублей за победу в конкурсе

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» объединяет 26 проектов и конкурсов, которые помогают молодым людям пополнить багаж знаний, получить новые специальности и найти свое место в жизни. Этой возможностью воспользовались и пензенцы.

«Нам удалось разработать концепцию нового волонтерского молодежного движения под названием «Волонтерство будущего», - рассказала ученица средней школы №60 города Пензы Виктория Колесникова.

Виктория Колесникова и еще семь ее сверстников из Пензы и области получили по 200 тысяч рублей за победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Деньги пойдут на реализацию новых проектов. Молодые и инициативные жители региона на встрече с губернатором делились впечатлениями от участия в различных форумах и планами на будущее. Студент Сергей Усаков стал финалистом Кубка приволжского федерального округа по менеджменту «Управляй!».

«Кубок дал мне новый опыт командной проектной работы в стрессовых условиях ограниченного времени. Проверил на прочность мои результаты World Skills и дал импульс для дальнейшего развития», - рассказал студент Пензенского государственного университета Сергей Усаков.

«Если есть лидер - руководитель, или просто лидер в группе, - всегда жди результата. Они будут лучше, чем там, где его нет», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Студенческая Олимпиада», «Лига вожатых», большинство форумов, где отличились пензенцы, были связаны с образованием.

«Участие в таких конкурсах требует от педагога преодоления страха быть неуспешной, какую-то неуверенность. Нам не хватало какой-то поддержки», - рассказала учитель средней школы №16 города Кузнецка Ольга Барабанова.

Идею создать группу специалистов, которые бы оказывали психологическую помощь участникам престижных конкурсов, губернатор поддержал. Другие высказанные в ходе встречи инициативы также будут изучены для дальнейшего воплощения, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.