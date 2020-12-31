Пензенцев приглашают принять участие в акции «Трезвый забег»

Уже 1 января в Пензе пройдет мероприятие, инициатором которого выступили приверженцы активного образа жизни. Стать участником акции «Трезвый забег» (0+) может любой желающий.

Поклонников здорового образа жизни приглашают на «Трезвый забег». По традиции он пройдет на старейшей улице Пензы.

«Первого января можно не просто лежать на диване, а прийти в центр города и пробежать в кругу друзей, зарядиться энергией на весь год», - отметил организатор «Трезвого забега» Алексей Суркин.

«Нужна утепленная спортивная одежда, потому что на улице минусовая температура, но не нужно накидывать на себя большие шубы. Одежда должна быть легкой, но теплой», - пояснил рекордсмен «Книги рекордов России» Андрей Шевченко.

Старт от драматического тетра назначен на 14:30. Участникам предстоит добежать до перекрестка улиц Кураева и Московской и вернуться обратно. Протяженность дистанции - 2021 метр.

«Если мы год начинаем с какими-то планами, с целью быть здоровым - это будет классно. Тем более придут дети. Я хотела, чтобы мы подавали правильный пример», - прокомментировала жительница города Пензы Анастасия Шевченко.

1 января 2020 года в забег собрал около 20 человек. Организаторы надеются, что в этот раз участников будет гораздо больше, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.